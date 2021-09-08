Москва, 8 сентября, 2021, 14:46 — ИА Регнум. «Мы видим, что наш сосед оказался в непростом финансовом положении. Поэтому мы взаимодействуем с нашими коллегами, различные вопросы поддержки обсуждаются», — заявил 8 сентября журналистам министр финансов Антон Силуанов, оценивая «виды поддержки» другой части Союзного государства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

В ходе брифинга на «Московском финансовом форуме» глава российского Минфина отметил, что в отношениях с Белоруссией «наша самая главная задача направлена на то, чтобы стимулировать процесс интеграции, подписания так называемых наших стратегических планов по интеграции наших экономик», и «это самое главное на повестке дня».

Читайте новости сюжета: Россия и Белоруссия: стратегия взаимодействия

Оценивая перспективы помощи официальному Минску, министр финансов России не исключил, что «какие-то виды поддержки мы сможем при необходимости оказать нашим белорусским партнёрам». О формах, сроках, объёмах и других подробностях очередной «поддержки» номинальному союзнику российский министр умолчал.

Читайте аналитику сюжета: Экономический кризис в Белоруссии