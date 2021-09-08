Москва, 8 сентября, 2021, 14:46 — ИА Регнум. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев не встречался в ходе визита в Индию с главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом, сообщил 8 сентября пресс-секретарь аппарата Совбеза РФ Евгений Аношин.

Defense.gov Николай Патрушев

«Патрушев не планировал встречаться и не встречался в Дели с главой ЦРУ», — сказал он ТАСС.

По его словам, у Патрушева насыщенная программа рабочего визита в Нью-Дели, в ходе которого «он проводит встречи с руководителями целого ряда ведомств Индии и с руководством республики».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Патрушев обсудил вопросы безопасности с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом.

Стороны обсудили вопросы углубления сотрудничества России и Индии в сфере безопасности, сделав акцент на дальнейшем взаимодействии в борьбе с терроризмом, нелегальной миграцией и незаконным оборотом наркотиков.