Афины , 8 сентября, 2021, 14:47 — ИА Регнум. Сотни людей собираются в Греции у Афинского собора, чтобы попрощаться с композитором Микисом Теодоракисом, который ушел из жизни 2 сентября. Об этом сообщает 8 сентября AMNA.

Микис Теодоракис. Театр Ликавит. Афины, 1976

Среда, 8 сентября — последний день, когда тело музыканта находится в соборной часовне.

Посетители всех возрастов пришли с красными и белыми цветами еще до начала часов посещения в 10:00, терпеливо выстраиваясь в очередь, чтобы их впустили в часовню. Среди них были заместитель министра защиты граждан Лефтерис Эконому, бывший президент Греции Прокопис Павлопулос, бывший премьер-министр страны Антонис Самарас, кинорежиссер Пантелис Вугарис, известные деятели культуры.

Часовня будет открыта для посетителей до полудня среды, после чего состоится церемония прощания, а затем тело будет доставлено на Крит, где композитор будет похоронен уже на следующий день.

Теодоракис — легендарная фигура для Греции, музыкант, философ, человек с выраженной гражданской позицией. Его смерть стала настоящим ударом для страны, где был объявлен трехдневный национальный траур.