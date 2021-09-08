Санкт-Петербург, 8 сентября, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Международная федерация футбола (ФИФА) запретила бразильским игрокам «Зенита» Малкому и Клаудиньо играть за клуб до 14 сентября. Об этом сообщает «Р-спорт».

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Отмечается, что ФИФА уже проинформировала «Зенит» и Российский футбольный союз (РФС) об этом решении.

Таким образом, Малком и Клаудиньо пропустят матч седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом» 11 сентября, а также встречу Лиги чемпионов с «Челси» 14 сентября.

Напомним, ранее Клаудиньо и Малком были вызваны в сборную Бразилии для участия в отборочных матчах чемпионата мира — 2022. При этом они не поехали 2 сентября на выездной матч против сборной Чили из-за того, как получили сообщение от «Зенита» с призывом вернуться в Россию.

После этого Бразильская конфедерация футбола (CBF) пожаловалась ФИФА на действия «Зенита». В результате ФИФА наложила санкции на участие футболистов в ближайших матчах за клуб.