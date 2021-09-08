Бухарест, 8 сентября, 2021, 14:46 — ИА Регнум. Румынский автопроизводитель Dacia (принадлежит компании Renault) не будет оснащать свои модели сложными системами помощи водителю и другими дорогостоящими опциями. Об этом сообщает издание Autocar со ссылкой на продуктового директора марки Андреа Гвинеа.

En.media.groupe.renault.com Logan, Sandero и Sandero Stepway от Dacia

Топ-менеджер отметил, что покупатели Dacia больше ценят стиль автомобиля. Компания изберет рациональный подход по начинке машины, позволяющий учитывать интересы потенциальных покупателей. При этом он будет соответствовать меняющимся требованиям законодательства Евросоюза.

Одним из примеров такого подхода является новый семиместный универсал Dacia Jogger. У этой модели нет ни полного привода, ни версии с подзаряжаемым гибридным мотором, поскольку это дорогие нововведения. Обычный же гибридный «движок» появится позже.

Напомним, компания Dacia представила на автовыставке IAA в Мюнхене обновлённый кроссовер Duster 2022 модельного года. Турбомотор на 1,3 л мощностью 150 л. с. у рестайлингового автомобиля теперь сочетается с «роботом» и системой полного привода.

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