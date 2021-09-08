Ярославль, 8 сентября, 2021, 14:44 — ИА Регнум. 7 сентября Ярославль посетил глава Федерального дорожного агентства Роман Новиков. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Yarregion.ru Дмитрий Миронов и Роман Новиков

Руководитель Росавтодора и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов обсудили развитие дорожной инфраструктуры региона. Во встрече приняла участие депутат Государственной думы Валентина Терешкова.

«В этом году дорожный фонд региона — более 10 млрд рублей. Из них почти 6 млрд рублей выделено на реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги», — отметил Дмитрий Миронов.

Всего в этом году работы проведены на 67 объектах, 24 из которых уже сданы. Ярославль в последние годы получает значительные федеральные средства на крупные инфраструктурные проекты, такие как новый мост через Которосль, реконструкция Добрынинского путепровода. Следующим шагом должна стать реконструкция моста в Рыбинске.

«Каждый раз на встречах рыбинцы поднимали вопрос ремонта моста через Волгу. С этой просьбой я обратилась к президенту России Владимиру Путину, и он дал поручение о выделении средств на проведение работ. Это хороший подарок к 950-летию города. Сегодня на встрече мы обсудили, как будет происходить реконструкция», — сказала депутат Госдумы России Валентина Терешкова.

Глава Росавтодора положительно оценил работу по развитию автодорожной сети Ярославской области. В планах — расширение сети федеральных дорог.

«Один из ключевых моментов — это расширение федеральной сети. На сегодняшний день она составляет уже 428 километров (с учетом тех 112 километров, которые мы приняли в федеральную собственность в этом году). Позитивное движение вперед наблюдается и на региональной дорожной сети. Потребность области в дополнительных 1 млрд 145 млн рублей уже обеспечена. И эти средства, мы видим, действительно пошли по целевым назначениям — масштабные работы ведутся на улично-дорожных сетях Ярославля, Рыбинска. Динамика хорошая, и надо ее обязательно поддерживать, чтобы рассчитывать на дальнейшую федеральную поддержку», — сказал глава Росавтодора Роман Новиков.

Качество ремонта по дорожному нацпроекту Роман Новиков оценил лично, побывав на улицах Мельничной и Малой Пролетарской в Ярославле.