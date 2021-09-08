Екатеринбург, 8 сентября, 2021, 15:06 — ИА Регнум. Спектакль «Дело Филиппа Загурского», вызвавший возмущение жертв политических репрессий в Екатеринбурге, отменён. Об этом сообщается в группе «Открытого студийного театра» в социальной сети «ВКонтакте».

M-i-e.ru Иммерсивный спектакль «Дело Филиппа Загурского»

"Показ проекта «Дело Филиппа Загурского» 11 сентября отменен», — написано в сообществе.

Режиссёр спектакля Ирина Лядова подтвердила «УралLIVE», что постановку решили перенести. «Надо выяснить ситуацию, почему возникла такая претензия», — сказала постановщица. Автор надеется, что позже ей удастся снова провести показ на том же месте.

Потомки репрессированных, психологи и историки выступили против проведения спектакля, который играют прямо на местах захоронений — мемориале жертв политических репрессий. В рамках постановки часть зрителей становятся обвинителями и выносят приговор в отношении других. Спектакль оскорбляет память жертв репрессий и опасен для человеческой психики, считают авторы обращения.

В Музее истории Екатеринбурга (организатор спектакля) считают, что постановка, напротив, «позитивно влияет на более осмысленное восприятие темы репрессий». А режиссёр Ирина Лядова ранее заявила, что выбор площадки (место захоронений) «создаёт драматургию» спектакля.

С такой позицией не согласен депутат Законодательного собрания Вячеслав Вегнер. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM.

Фото с личной страницы Максима Иванова в соцсети «ВКонтакте» (https://vk.com/vegnerv?z=photo346654979_457243454%2Ftag521203388) Вячеслав Вегнер (в центре)

Вячеслав Вегнер «Никаких спорных моментов тут нет. Это просто шабаш. Это просто «хайпажоры». Решили на костях заработать себе дополнительные очки. Может, прорекламировать свой спектакль таким образом. Я потомок тех людей, что на Богословлаге тысячами сложили свои головы. Поэтому я, как их потомок, ни в коей мере не разделяю восторги от их «спектакля на костях». В рамки не укладывается! На кладбище, на костях не должно быть никаких спектаклей.

Спикер городской думы Екатеринбурга Игорь Володин, ранее комментировавший ситуацию вокруг спектакля, дополнил свою позицию в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Egd.ru Игорь Володин

Игорь Володин «Я не специалист в области культуры. Оценивать правомерность этого, а я думаю, что это было правомерно, ведь спектакли проводились и раньше, должны специалисты. Но в любом случае, если население против этого спектакля, то проще перенести его на другое место».

Своё мнение выразил и депутат городской думы Роман Ступников.

Egd.ru Роман Ступников