В Екатеринбурге заявили об отмене «спектакля на костях»
Екатеринбург, 8 сентября, 2021, 15:06 — ИА Регнум. Спектакль «Дело Филиппа Загурского», вызвавший возмущение жертв политических репрессий в Екатеринбурге, отменён. Об этом сообщается в группе «Открытого студийного театра» в социальной сети «ВКонтакте».
"Показ проекта «Дело Филиппа Загурского» 11 сентября отменен», — написано в сообществе.
Режиссёр спектакля Ирина Лядова подтвердила «УралLIVE», что постановку решили перенести. «Надо выяснить ситуацию, почему возникла такая претензия», — сказала постановщица. Автор надеется, что позже ей удастся снова провести показ на том же месте.
Потомки репрессированных, психологи и историки выступили против проведения спектакля, который играют прямо на местах захоронений — мемориале жертв политических репрессий. В рамках постановки часть зрителей становятся обвинителями и выносят приговор в отношении других. Спектакль оскорбляет память жертв репрессий и опасен для человеческой психики, считают авторы обращения.
В Музее истории Екатеринбурга (организатор спектакля) считают, что постановка, напротив, «позитивно влияет на более осмысленное восприятие темы репрессий». А режиссёр Ирина Лядова ранее заявила, что выбор площадки (место захоронений) «создаёт драматургию» спектакля.
С такой позицией не согласен депутат Законодательного собрания Вячеслав Вегнер. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM.
Спикер городской думы Екатеринбурга Игорь Володин, ранее комментировавший ситуацию вокруг спектакля, дополнил свою позицию в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.
Своё мнение выразил и депутат городской думы Роман Ступников.