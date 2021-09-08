Москва, 8 сентября, 2021, 14:49 — ИА Регнум. Разрастание количества госкорпораций плохо сказывается на конкуренции в России. Об этом глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил 8 сентября на Московском финансовом форуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Кудрин

По его словам, в России создают новую госкорпорацию каждый раз, когда пытаются решить очередную проблему национального масштаба. Для того, чтобы в стране что-то сделать, приходится работать с госкорпорацией.

«Вот госкорпорации перекрыли всю уже площадку у нас в стране», — заявил Кудрин.

Он добавил, что раз со стороны компаний нет инвестиций, то в стране недостаточный инвестиционный климат. Компаниям выгодно инвестировать, ведь они на этом заработают.

Как сообщало ИА REGNUM, Кудрин также заявил, что говорить о завершении вызванного пандемией экономического кризиса пока рано.

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