Брюссель, , 14:41 — REGNUM Президент России Владимир Путин и председатель Европейского совета Шарль Мишель обсудили ситуацию, сложившуюся в Афганистане. Об этом 8 сентября сообщил глава Евросовета на своей странице в соцсети Twitter.

«Обсудил с президентом России Владимиром Путиным последнее развитие событий в Афганистане и во всем регионе», — говорится в сообщении Мишеля.

Также он отметил, что и Россия, и Европейский союз заинтересованы в сохранении стабильности в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что участие в виртуальной встрече по Афганистану, которая запланирована на 8 сентября, примут два десятка стран.