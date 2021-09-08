Москва, , 14:42 — REGNUM Введённые Украиной ограничения для перемещения автомобилей с госномерами Приднестровской Молдавской Республики не связаны с переговорами между заместителем руководителя Администрации президента РФ Дмитрием Козаком и президентом Молдавии Майей Санду. Об этом 8 сентября заявил ИА REGNUM депутат V созыва парламента Приднестровской Молдавской Республики Дмитрий Соин.

Приднестровье. Карта

«Не было ещё ни одного государственного деятеля Российской Федерации, который бы не признавал, что приднестровская проблема — это внутреннее дело Молдавии», — заявил эксперт.

Сама проблема всегда позиционировалась сторонами как «внутреннее дело Молдавии», считает политолог. «Война завершилась, существует миротворческий механизм, статус Приднестровья не признан. Война прекращена при условии, что рано или поздно конфликт будет урегулирован сторонами при соблюдении территориальной целостности Молдавии», — отметил Соин.

При этом политолог заметил, что форматы территориальной целостности Молдавии могут быть разными — унитарное государство, федерация, конфедерация. Наиболее желательным политолог видеть конфедеративное устройство. «В случае конфедерации у Приднестровья будет своя милиция, силовые структуры, правительство, парламент», — пояснил эксперт.

«Я считаю, что Козак выразился корректно. Да, это ваше внутренне дело, но в Приднестровье проживает четверть миллиона человек с паспортами Российской Федерации. И они должны иметь права на защиту, безопасность, достойный уровень жизни», — сказал эксперт.

По его словам, Россия не допустит дискриминации своих граждан. Напомним, что замглавы администрации президента России Дмитрий Козак посетил Молдавию в августе этого года, где сделал ряд заявлений. В частности, он сказал следующее: «Россия готова оказывать содействие в том, чтобы стороны договорились. Это не наше дело, это ваше внутреннее дело, вы договоритесь». Козак также сказал о том, что Россия «не готова выдвигать какие-то свои собственные условия».