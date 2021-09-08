Джакарта, , 14:38 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо напомнил предпринимателям, чтобы они не впадали в чрезмерную эйфорию, реагируя на улучшение ситуации с пандемией в стране, сообщает Kompas.

Президент Индонезии Джоко Видодо (сс) Cabinet Secretary of the Republic of Indonesia

Глава государства встретился с предпринимателями в Джакарте.

Президент попросил деловых людей помочь правительству напомнить общественности, что пандемия еще не закончилась.

Деловые круги Индонезии просят не проявлять беспечность и держать распространение коронавируса под контролем.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезиинапомнил жителям страны, что пандемия коронавируса еще не закончилась.

Подробнее в материале: Президент Индонезии: пандемия ещё не закончилась.