Джакарта, 8 сентября 2021, 14:38 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо напомнил предпринимателям, чтобы они не впадали в чрезмерную эйфорию, реагируя на улучшение ситуации с пандемией в стране, сообщает Kompas.
Глава государства встретился с предпринимателями в Джакарте.
Президент попросил деловых людей помочь правительству напомнить общественности, что пандемия еще не закончилась.
Деловые круги Индонезии просят не проявлять беспечность и держать распространение коронавируса под контролем.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезиинапомнил жителям страны, что пандемия коронавируса еще не закончилась.
Подробнее в материале: Президент Индонезии: пандемия ещё не закончилась.