Глава Индонезии призвал жителей не впадать в эйфорию из-за пандемии
Джакарта, 8 сентября, 2021, 14:38 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо напомнил предпринимателям, чтобы они не впадали в чрезмерную эйфорию, реагируя на улучшение ситуации с пандемией в стране, сообщает Kompas.
(сс) Cabinet Secretary of the Republic of Indonesia
Президент Индонезии Джоко Видодо
Глава государства встретился с предпринимателями в Джакарте.
Президент попросил деловых людей помочь правительству напомнить общественности, что пандемия еще не закончилась.
Деловые круги Индонезии просят не проявлять беспечность и держать распространение коронавируса под контролем.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезиинапомнил жителям страны, что пандемия коронавируса еще не закончилась.
Подробнее в материале:Президент Индонезии: пандемия ещё не закончилась.