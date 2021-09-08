Москва, 8 сентября, 2021, 14:37 — ИА Регнум. Число самозанятых в России перевалило за 3 миллиона и скоро догонит по числу субъектов количество индивидуальных предпринимателей. При этом с момента окончания эксперимента и распространении нового налогового режима на все регионы не прошло и 1,5 лет, заявила корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова.

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«Для такого роста есть целый комплекс причин. Простота регистрации, отсутствие лишних административных барьеров во время работы, свобода от бухгалтерской отчетности, обязательных взносов и низкая налоговая ставка в 4−6%.

При этом на льготные кредиты для развития дела самозанятые могут рассчитывать наравне с МСП, для них также доступны меры поддержки вроде налоговых каникул, и доступа к консультациям и сервисам для предпринимателей.

Новый налоговый режим можно совмещать с работой в найме или со статусом ИП. Все это делает НПД привлекательным в глазах наших сограждан.

Кроме того, спрос на самозанятых формируется и со стороны бизнеса. Для них сотрудничество с самозанятыми на краткосрочных контрактах или разовых работах — хорошая возможность оптимизировать расходы на штат.

Так как такое сотрудничество обходиться значительно дешевле стандартной работы с физлицами, из-за отсутствия необходимости платить налоги и взносы, и даже с ИП.

Локомотивом же стали в первую очередь платформы-агрегаторы с частными услугами, сервисы заказа такси, курьеров, а также стройки. Там сотрудничество с самозанятыми уже поставили на поток.

Вероятно, их опыт в ближайшее время переймут и другие сферы, нуждающиеся во временных кадрах, исполнителей под конкретные задачи, на разовые проекты.

Притоку новых самозанятых также будет способствовать и продление курса на стимулирование малого и микропредпринимательства, вроде помощи в поисках рынков сбыта, консультаций с профессионалами, доступа к онлайн-сервисам для бизнеса и льготный кредитов.

Ну и то, что принципы работы СМЗ прописанные в законе обещали не трогать и не менять в ближайшие 10 лет. Все это внушает оптимизм в и в бизнес, сотрудничающий с самозанятыми, и в самих самозанятых. С небольшой только оговоркой — потолок по прибыли в 200 тыс. руб. в месяц с учетом возможной инфляции скорее всего окажется через 10 лет не актуальным. А значит его можно было бы в будущем в порядке исключения пересмотреть.

В целом же потенциал НПД еще далеко не исчерпан. Например года назад Минэкономразвития РФ прогнозировал рост до 10 млн самозанятых до 2030 года.

Текущий ритм уже обгоняет этот прогноз. Мы делали ставку на 7−8 млн плательщиков НПД к 2024 году. Специалисты же РАНХиГС оценивают всю долю потенциальных самозанятых в экономически активном населении страны в 22,4% или 16−17 млн человек.

При это, больше всего новый налоговой режим ожидаемо привлекает представителей «поколения Y» (1985 — 2003 годов рождения) — самого экономически активного на данный момент поколения, находящегося на пике своей профессиональной формы, чей профессиональный путь либо уже в самом разгаре, либо делает первые, но уверенные к этому шаги.

Плюс это поколение лучше всего осведомлено в текущих трендах и умеет обращаться с технологиями, поэтому про новый налоговый режим они узнают в числе первых.

А что же принесет самозанятость экономике? В первую очередь поможет поддержать занятость и доходы населения, а также деловую динамику за счет легкого порога входа и лояльных условий. Кроме того, можно надеяться, что самозанятость станет одним из ключевых инструментов в борьбе с теневым сектором экономики, в котором по примерным подсчетам сейчас заняты около 27 млн человек.

Теневой зарплатный фонд составляет около 30%. Это триллионы рублей, которые идут мимо кассы, не оседают в виде налогов в бюджете страны, и тормозят ее развитие», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 7 сентября, в России уже три миллиона человек официально зарегистрировались в качестве самозанятых.

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