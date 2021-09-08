Махачкала, 8 сентября, 2021, 14:36 — ИА Регнум. Многолетняя работа по искоренению бандподполья в Дагестане дает свои результаты. В настоящее время можно говорить о том, что благодаря системной работе соответствующих служб и улучшению социально-экономической ситуации в республике для террористов в Дагестане не оставлено места, считает врио главы региона Сергей Меликов.

Цитата из к/ф «Белое солнце пустыни» Реж. Владимир Мотыль. 1970. СССР Боевики

«Точечные спецоперации, системная работа ФСБ и полиции, это все привело к тому, что, на мой взгляд, сейчас говорить о наличии банподполья в Дагестане просто нет смысла, так как его физически не существует», — цитирует Меликова «Коммерсантъ».

По словам руководителя республики, нельзя исключать того, что по-прежнему имеются еще «какие-то ресурсные базы — блиндажи и схроны», но в целях полного искоренения возможности террористической деятельности проводится профилактическая работа.

«Зоны действия КТО периодически объявляют для того, чтобы провести там поисковые операции. Все делается в соответствии с законом о противодействии терроризму, с постановкой в известность глав муниципальных образований», — заявил Меликов.

Он также отметил, что главным в этой работе является то, что боевики перестали пользоваться поддержкой населения, а «как только бандподполье перестает ощущать поддержку местного населения, оно сдыхает само».

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