Фестиваль «Белгород в цвету» взяли под охрану
Белгород, 8 сентября, 2021, 14:44 — ИА Регнум. Пожарные, спасатели и полиция начали дежурство на площадках фестиваля «Белгород в цвету». Локации также оснастили камерами видеонаблюдения, сообщили ИА REGNUM 8 сентября в пресс-службе правительства региона.
Фестиваль садов и цветов пройдёт в Белгороде с 10 по 12 сентября. На территории центрального парка Ленина свои работы представят 10 компаний садовой отрасли региона и представители всех 22 муниципалитетов области, которые постараются цветочными композициями передать суть своей территории.
Охранять легковоспламеняемые композиции круглосуточно начали пожарные, за порядком будут следить сотрудники полиции и спасатели, а в фестивальные дни к ним присоединяться медики.
Фестиваль проводиться по инициативе врио губернатора Вячеслава Гладкова. Ландшафтные дизайнеры и архитекторы продемонстрируют современные тенденции и технологии озеленения.