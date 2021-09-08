Белгород, 8 сентября, 2021, 14:44 — ИА Регнум. Пожарные, спасатели и полиция начали дежурство на площадках фестиваля «Белгород в цвету». Локации также оснастили камерами видеонаблюдения, сообщили ИА REGNUM 8 сентября в пресс-службе правительства региона.

Https://belregion.ru Подготовка к фестивалю цветов

Фестиваль садов и цветов пройдёт в Белгороде с 10 по 12 сентября. На территории центрального парка Ленина свои работы представят 10 компаний садовой отрасли региона и представители всех 22 муниципалитетов области, которые постараются цветочными композициями передать суть своей территории.

«Самая трудная задача для участников — сделать свои сады так, чтобы с первого взгляда, даже не прочитав табличку, можно было догадаться, чей это район. В настоящее время полным ходом идёт застройка, но уже сейчас я могу сказать, что членам жюри будет сложно оценивать работы и выбрать лучшую», — отметила начальник управления ресурсного обеспечения департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды области Светлана Войченко.

Охранять легковоспламеняемые композиции круглосуточно начали пожарные, за порядком будут следить сотрудники полиции и спасатели, а в фестивальные дни к ним присоединяться медики.

Фестиваль проводиться по инициативе врио губернатора Вячеслава Гладкова. Ландшафтные дизайнеры и архитекторы продемонстрируют современные тенденции и технологии озеленения.