Сеул, 8 сентября, 2021, 14:34 — ИА Регнум. В Южной Корее зафиксировали увеличение объёма средств, потраченных с помощью банковских карт. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Plusworld.ru Карта

Согласно опубликованным данным, в первой половине этого года среднесуточный показатель составил 2,7 трлн вон (~$2,3 млрд), что на 8,4% больше, чем аналогичный период 2020 года.

Известно, что объём средств, потраченных с помощью кредитных карт увеличился на 10,2%, а дебетовыми картами — на 5,4%.

Отмечается, что 41,2% всех платеже пришлись на мобильные устройства.

В первой половине года среднесуточный объём средств, потраченный через систему мобильных платежей, составил 1 трлн вон (~$858 млн), что на 23,4% больше, чем за тот же период прошлого года.