Кострома, 8 сентября, 2021, 14:49 — ИА Регнум. В детских садах Костромы начался отопительный сезон. Об этом на встрече с журналистами сообщил заместитель главы городской администрации по сфере жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Кошкин.

Батарея

8 сентября тепло начали давать в дошкольные учреждения, работающие на автономном отоплении. Батареи в детских садах с централизованным отоплением потеплеют до конца недели.

«До конца недели мы подключим к теплу 70% детских садов Костромы. Остальные 30% детских садов получат тепло после завершения технических работ на котельных и магистральных сетях. Те, которые работают на автономном отоплении, подключим до конца сегодняшнего дня. Их в общем числе дошкольных учреждений около 4%», — сказал Кошкин.

Подключение к теплу школ и больниц начнётся позднее, в период с 15 по 20 сентября. В жилом фонде отопительный сезон начнётся в соответствии с установленными правилами — как только среднесуточная температура в течение 5 дней установится на отметке +8 градусов.