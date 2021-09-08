В детские сады Костромы начали давать тепло
Кострома, 8 сентября, 2021, 14:49 — ИА Регнум. В детских садах Костромы начался отопительный сезон. Об этом на встрече с журналистами сообщил заместитель главы городской администрации по сфере жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Кошкин.
8 сентября тепло начали давать в дошкольные учреждения, работающие на автономном отоплении. Батареи в детских садах с централизованным отоплением потеплеют до конца недели.
Подключение к теплу школ и больниц начнётся позднее, в период с 15 по 20 сентября. В жилом фонде отопительный сезон начнётся в соответствии с установленными правилами — как только среднесуточная температура в течение 5 дней установится на отметке +8 градусов.
Справка: В Костроме расположено 66 детских садов и 38 школ. В них воспитывается 18 и 34 тысячи детей соответственно.