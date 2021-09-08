Тбилиси, 8 сентября, 2021, 14:30 — ИА Регнум. В крае Мцхета-Мтианети на востоке Грузии, возле границы с Россией 8 сентября произошло землетрясение магнитудой 4,4. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра сейсмического мониторинга Грузии.

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По данным центра, колебания земли были зафиксированы в 13:32 по тбилисскому времени (12:32 мск). Эпицентр находился у села Бетисчрдили Душетского района в 32 километрах от Казбеги и в 20 км от границы с Россей.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Стоит отметить, что в Грузии этим летом землетрясения часто происходят в крае Квемо-Картли. Обычно их фиксируют возле села Самеба.