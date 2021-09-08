Ялта, Крым, 8 сентября, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Платные муниципальные парковки заработали на территории Ялты, сообщили 8 сентября в пресс-службе администрации города.

Spokoino.ru Платная парковка

«В Ялте с сегодняшнего дня заработали первые платные муниципальные парковки. Вывести их работу из тени и направить финансовые потоки в муниципальный бюджет было, напомню, одним из первых моих обещаний в должности главы администрации. Старт дан», — написала в соцсетях глава администрации Ялты Янина Павленко.

Она добавила, что в городе отказались от парковщиков и паркоматов, вместо этого внедряются комплексы фотовидеофиксации, которая распознаёт номера припаркованных автомобилей, автоматически же проверяется и наличие оплаты. Время бесплатной стоянки составляет 15 минут.

Как уточнили в пресс-службе администрации Ялты, всего в городе будет работать 36 парковок на 565 мест, стоимость будет варьироваться в зависимости от парковочной зоны — от 35 до 50 рублей в час для легковых автомобилей и от 70 до 100 для грузовых. Оплачивать парковку предлагается через мобильное приложение Ruparking, сайт yaltaparking.ru и платёжные терминалы РНКБ, Paybarry, 24All Time.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на территории Ялты ранее действовало 23 платных парковки. Однако в декабре 2020 года было принято решение временно отменить плату за пользование парковками в связи с недополучением дохода бюджетом — до наведения порядка в этой сфере. В июне 2021 года власти анонсировали запуск платных парковок. По оценкам администрации, ежегодный доход бюджета от них должен составить около 60 млн рублей.