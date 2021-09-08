Саратов, 8 сентября, 2021, 15:47 — ИА Регнум. В Саратове с 8 сентября приостановлено движение троллейбусов по маршрутам №3 и №16. Как сообщает пресс-служба городской администрации, электротранспорт не ходит в связи с аварией на водопроводных сетях.

Троллейбус

Работы ведутся ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» на улице Рахова рядом с домами №53 и №79. Движение троллейбусов возобновится по окончании ремонта на водопроводных сетях.

Из-за участившихся частых простоев Саратовский городской электротранспорт несет существенные потери. Кроме того, неудобства испытывают и горожане.

ИА REGNUM напоминает, в Саратов 13 июля прибыли 10 из 74 троллейбусов, которые должны поступить в город до конца 2021 года в рамках лизинговой программы.

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