Москва, 8 сентября, 2021, 14:32 — ИА Регнум. Методы анализа производительности труда стали несовершенными. Об этом 8 сентября заявил мэр столицы Сергей Собянин на пленарной сессии Московского финансового форума, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам главы города, эти методики расчета не поспевают за глобальным изменением экономики и переходом на цифровые технологии. Поэтому статистика показывает спад производительности труда в крупных городах Евросоюза.

«Если у нас не растет производительность труда по статистике, то статистику надо изменить и все будет хорошо», — сыронизировал Собянин, добавив, — В каждой шутке есть доля шутки. Если посмотрите динамику роста производительности труда за последние пять лет, везде в Европе в крупных городах она упала. Но это же не так. Просто экономика другая стала. Экономика другая, и ее другими мерами надо мерить, мерить ее надо по-другому».