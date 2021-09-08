Собянин: производительность труда надо измерять по-другому
Москва, 8 сентября, 2021, 14:32 — ИА Регнум. Методы анализа производительности труда стали несовершенными. Об этом 8 сентября заявил мэр столицы Сергей Собянин на пленарной сессии Московского финансового форума, передает корреспондент ИА REGNUM.
По словам главы города, эти методики расчета не поспевают за глобальным изменением экономики и переходом на цифровые технологии. Поэтому статистика показывает спад производительности труда в крупных городах Евросоюза.
«Если у нас не растет производительность труда по статистике, то статистику надо изменить и все будет хорошо», — сыронизировал Собянин, добавив, — В каждой шутке есть доля шутки. Если посмотрите динамику роста производительности труда за последние пять лет, везде в Европе в крупных городах она упала. Но это же не так. Просто экономика другая стала. Экономика другая, и ее другими мерами надо мерить, мерить ее надо по-другому».