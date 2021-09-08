Москва, 8 сентября, 2021, 14:28 — ИА Регнум. Съезд ветеранов «Защитники России», который проходил на территории Донецкой Народной Республики, не имеет официальной принадлежности к Российской Федерации. Об этом 8 сентября заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Дмитрий Песков

«Это, скорее, общественное движение, которое не имеет официально никакой принадлежности», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что «там всегда были добровольцы, которые не имеют никого отношения к Вооружённым силам РФ».

«Добровольцы были не только из России, но и из других стран мира, из европейских государств и так далее. Речь не идёт о том, что там много России», — прокомментировал пресс-секретарь российского лидера.

Он подчеркнул, что речь о том, что «это территория, которая в настоящее время отвергнута своей страной, находится под блокадой, во всех смыслах этого слова».

Напомним, съезд ветеранов «Защитники России», приуроченный ко Дню освобождения Донбасса, прошёл на территории мемориального комплекса «Саур-Могила». В нём приняли участие более пяти тысяч ветеранов-участников боевых действий, ветеранов Великой Отечественной войны, войны в Афганистане, Чеченской войны, вооружённого конфликта в Приднестровье, Южной Осетии и войны в Донбассе.