В Кремле прокомментировали съезд ветеранов «Защитники России» в ДНР
Москва, 8 сентября, 2021, 14:28 — ИА Регнум. Съезд ветеранов «Защитники России», который проходил на территории Донецкой Народной Республики, не имеет официальной принадлежности к Российской Федерации. Об этом 8 сентября заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
Песков добавил, что «там всегда были добровольцы, которые не имеют никого отношения к Вооружённым силам РФ».
Он подчеркнул, что речь о том, что «это территория, которая в настоящее время отвергнута своей страной, находится под блокадой, во всех смыслах этого слова».
Напомним, съезд ветеранов «Защитники России», приуроченный ко Дню освобождения Донбасса, прошёл на территории мемориального комплекса «Саур-Могила». В нём приняли участие более пяти тысяч ветеранов-участников боевых действий, ветеранов Великой Отечественной войны, войны в Афганистане, Чеченской войны, вооружённого конфликта в Приднестровье, Южной Осетии и войны в Донбассе.