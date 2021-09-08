Нижний Новгород, 8 сентября, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Уже 350 из 890 работающих в Нижегородской области школ приняли решение перейти на пятидневную учебную неделю. Об этом заявила министр образования региона Ольга Петрова, передают местные СМИ.

Цитата из к/ф «Учитель на замену». Реж. Тони Кэй. 2011. США Учитель в классе

Чиновница отмечает, что такое решение принято руководством общеобразовательных учреждений, в том числе, и по причине дефицита педагогических кадров.

По ее словам, образовательное ведомство планирует частично решить проблему нехватки учителей, привлекая к преподаванию в школах работающих по совместительству и студентов старших курсов педагогических вузов.