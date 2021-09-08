Москва, 8 сентября, 2021, 14:26 — ИА Регнум. Стимулирование Соединенными Штатами экономики стало причиной глобальной инфляции и дефицита бюджета 15% ВВП. Об этом 8 сентября заявил помощник президента России Максим Орешкин на Московском финансовом форуме.

Дарья Драй ИА REGNUM Максим Орешкин

Как считает Орешкин, ответ на кризис политики в сфере макроэкономики должен быть соразмерным масштабу экономических проблем.

«Здесь, я считаю, Россия нашла оптимальные объем и размеры стимула и его структуры, что позволило выйти и, по сути, чуть больше чем за год восстановить экономику», — сказал он.

«США два года подряд имеют дефицит бюджета 15% ВВП. Я думаю, когда такие цифры Антон Германович (Силуанов — министр финансов России) слышит, ему страшно становится. США, скорее всего, переборщили с размером стимулов, результатом чего является глобальная волна инфляции», — также добавил помощник президента РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что несмотря на то, что некоторые страны уже выходят на докризисный уровень ВВП, связанный с пандемией коронавируса кризис еще не завершен.