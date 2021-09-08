Москва, 8 сентября, 2021, 14:24 — ИА Регнум. Сегодня, 8 сентября, премьер-министр Михаил Мишустин выразил искренние соболезнования в связи с трагической гибелью главы МЧС Евгения Зиничева, сообщается на сайте правительства РФ.

Mchs.gov.ru Глава МЧС Евгений Зиничев облетает район лесных пожаров в Якутии

Глава правительства подчеркнул, что Зинчев был настоящим российским офицером, считающим преданную службу Родине и народу делом всей жизни. Он не раз проявлял героизм в самых опасных ситуациях.

«Гибель Зиничева — тяжёлая, невосполнимая утрата, которая потрясла многих. Память об этом самоотверженном человеке, российском офицере, защитнике Отечеств сохранится навсегда», — заверил Мишустин.

Как сообщало ИА REGNUM, министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал армии Евгений Зиничев погиб на учениях в Норильске 8 сентября.

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