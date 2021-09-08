Москва, 8 сентября, 2021, 14:23 — ИА Регнум. Курс биткоина снова вырастет, когда крупные криптодержатели захотят зафиксировать прибыль. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 сентября заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль, комментируя новость об очередном повышении цены биткоина.

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«Биткоин — децентрализованная валюта, и ее поведение на рынке нельзя описать классическими законами, — сказала экономист. — Очередные качели в сторону падения котировок нельзя было спрогнозировать обычному инвестору, в отличие от крупного держателя цифрового золота. Именно узкий круг институциональных инвесторов руководит процессом. Текущее падение на фоне громогласных высказываний, что биткоин поднимется до 100 тыс. долларов к концу года, выгодно тем, кто держит много биткоинов, для того, чтобы пополнить свои кошельки ещё большим количеством при низком курсе. Биткоин хоть и слишком волатильная валюта, но обладает сверхдоходностью».

Поэтому, как полагает Скрыль, в скором времени не исключено, что курс криптовалюты опять вырастет, когда крупные криптодержатели захотят зафиксировать прибыль.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась новость о том, что Россия пока не готова к признанию биткоина в качестве ходовой валюты.