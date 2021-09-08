Москва, 8 сентября, 2021, 14:23 — ИА Регнум. В том, что Россия является сырьевой страной, нет ничего плохого. Об этом 8 сентября заявил мэр столицы Сергей Собянин на пленарной сессии Московского финансового форума, передает корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Нефть

«То, что у нас сырьевая страна — ничего плохого в этом нет. Надо этим гордится, что у нас много сырья», — сказал Собянин.

В то же время глава города заявил о необходимости переработки добываемого сырья на территории страны.

«Мы не можем гордится, что мы сырье непереработанное поставляем. Нужно стимулировать компании перерабатывать сырье», — заявил мэр Москвы.