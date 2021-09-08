Рига, 8 сентября, 2021, 14:22 — ИА Регнум. Нынешний период лесных пожаров оказался в Латвии меньшим по сравнению с прежними годами. Об этом замначальника отдела защиты окружающей среды Государственной службы леса Зигмундс Яункикис сообщил местному «Радио 4».

Vk.com/rosatom_vniief Лесной пожар

Так, если за весь 2020 год был зарегистрирован 581 лесной пожар, то в 2021 году пришлось тушить 434 лесных пожаров. В то же время в 2020-м выгоревшая лесная площадь была меньше — 309 гектаров — против нынешних 503. По словам Яункикиса, главным виновником пожаров остается человек.

«Но ни один пожар не остался не потушен, так что справляемся», — заявил он.

Хотя жара отступила и наступила осенняя прохлада с постоянными дождями, специалист призвал не расслабляться при посещении леса: «Есть регионы Латвии, где дождей было не слишком много. И вообще, кроме зимы, в любой сезон в лесу на быть осторожным и соблюдать все мероприятия, чтобы не допустить возгорания».