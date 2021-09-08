Краснодар, 8 сентября, 2021, 14:22 — ИА Регнум. Нападающий футбольного клуба «Краснодар» Магомед-Шапи Сулейманов перешёл в турецкий «Гиресунспор». Об этом 8 сентября сообщает пресс-служба российской команды.

Дмитрий Пукалик Магомед-Шапи Сулейманов

Отмечается, что Сулейманов перешёл на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона 2021/22. Ранее игрок продлил контракт с «Краснодаром» до 2024 года.

Сулейманов с 2017 года играл за основную команду «Краснодара». В сезоне 2020/21 он провёл 27 матчей, в которых забил четыре гола. В текущем сезоне на его счету четыре игры, в которых он не отметился результативными действиями.

«Гиресунспор» вышел в высший дивизион чемпионата Турции. В нынешнем сезоне команда в трёх матчах потерпела три поражения и занимает последнее, 20-е место.