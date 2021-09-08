Барнаул, 8 сентября, 2021, 14:21 — ИА Регнум. В Барнауле 8 сентября, по случаю памятной даты — Дня памяти жертв блокады Ленинграда — на мемориале Славы собрались члены Алтайской краевой общественной организации «Жители блокадного Ленинграда», участники блокады и волонтеры. Они возложили цветы ленинградцам-блокадникам и воинам-сибирякам, участникам полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады, сообщили в пресс-центре мэрии города.

Пресс-центр мэрии Барнаула В Барнауле отдали дань памяти блокаде Ленинграда

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия помнит и скорбит: 80-летие начала блокады Ленинграда — трансляция»

Напомним, Алтайский край в годы войны стал второй родиной для многих жителей осажденного города. В октябре 1942 года из блокадного Ленинграда в Барнаул привезли четыре тысячи детей, которых после медицинского обследования расселили по 26 селам региона. На сегодняшний день в краевой столице проживает 83 человека, награжденных знаком «Житель блокадного Ленинграда».

Как сообщало ИА REGNUM, 80 лет назад 8 сентября вокруг Ленинграда замкнулось вражеское кольцо и началась 872-дневная осада.