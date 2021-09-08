Минск, , 14:19 — REGNUM Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев будет рад видеть Александра Лукашенко 16 сентября в Душанбе, где состоятся мероприятия по линии ОДКБ. Об этом 8 сентября в Минске заявил председатель Комитета национальной безопасности Казахстана Карим Масимов.

Лукашенко Шилов Иван

Лукашенко принял Масимова и, по сообщению пресс-службы президента Белоруссии, центральной темой их переговоров стала ситуация в Афганистане. При этом Лукашенко сказал: «Вам вместе с Россией виднее, что там происходит. Вы, будем говорить откровенно, более подвержены тем событиям, которые происходят на Ближнем Востоке, в Центральной, Южной Азии. Афганистан ни одна беда не обойдет мимо, потому что гигантская страна, притязания и взгляды туда обращены серьезные. Мы это видим по Белоруссии: нам иногда непросто в центре Европы. Поэтому очень важно, что мы встречаемся».

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