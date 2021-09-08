Новосибирск, 8 сентября, 2021, 14:18 — ИА Регнум. В Первомайском районе Новосибирска введён режим повышенной готовности. Причина — угроза нарушения стабильного теплоснабжения потребителей. Решение принял глава города Анатолий Локоть, сообщили в мэрии.

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«Сибирская теплосетевая компания осуществляет поставку тепловой энергии от котельной, расположенной на ул. Приграничной, 1а, к1, на нужды теплоснабжения и горячего водоснабжения более 40 многоквартирных жилых домов, — уточнили в городской администрации. — На сегодня «СТК» не имеет основного и резервного топлива, поэтому может возникнуть реальная угроза нарушения стабильного теплоснабжения потребителей. Поставщик природного газа «Газпром межрегионгаз» Новосибирск» расторг договорные отношения с «СТК» в связи с образовавшейся задолженностью за потребленный газ».

Отмечается, что под ограничения теплоснабжения попадают 111 объектов: 39 многоквартирных жилых домов, 63 индивидуальных жилых дома, два детских сада, два лечебных учреждения, Детская школа искусств № 27, центр дополнительного образования «Лад», военно-патриотический клуб «Чайка», «Дом молодежи», магазин.

Чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций и срыва стабильного прохождения отопительного периода, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города решила признать сложившуюся ситуацию критической, развитие которой представляет реальную угрозу жизни и здоровью людей.

В режим «Повышенная готовность» переведены органы управления городского звена.

В мэрии рассказали, что муниципальное предприятие «Энергия» незамедлительно проведет проектные и строительно-монтажные работы по перекладке тепловых сетей.