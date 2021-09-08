Калуга, 8 сентября, 2021, 14:56 — ИА Регнум. В Калужской области началась вакцинация против гриппа и продолжается прививочная кампания от COVID-19, сообщили 8 сентября корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве здравоохранения.

Mos.ru Вакцинация

По информации ведомства, в регион поступило 244 тыс.100 доз вакцины для иммунизации взрослого населения от гриппа: «Ультрикс Квадри» — 20 тыс. 550 доз и «Флю-М» — 223 тыс. 550 доз. По мнению медиков, вакцинация против гриппа на фоне продолжающейся эпидемии COVID-19 важна, так как сочетание двух инфекций, если человек заразится ими одновременно, — серьезный риск для здоровья. Вакцинация от новой коронавирусной инфекции не отменяет вакцинации от гриппа, ведь при заражении COVID-19 любая другая инфекция может усугубить течение болезни.

В наступающем эпидемическом сезоне планируется привить от гриппа 60% населения, в том числе 75% граждан из групп риска. Вакцинацию необходимо проводить за две-три недели до начала роста заболеваемости, то есть с сентября по ноябрь. Тогда иммунитет успеет сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости. Интервал между вакцинацией от гриппа и от COVID-19 должен составлять не меньше месяца.