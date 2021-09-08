Мурманск, 8 сентября, 2021, 14:15 — ИА Регнум. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Евгения Зиничева.

Https://vk.com/chibis.andrey Евгений Зиничев

«Большая потеря для всех нас. Выражаю глубочайшие соболезнования родным, друзьям и коллегам главы МЧС Евгения Николаевича Зиничева», — написал он в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, Евгений Зиничев погиб сегодня, 8 сентября в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций. Глава МЧС пытался спасти жизнь человека.