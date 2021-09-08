Черкесск, 8 сентября, 2021, 14:14 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии подключили к газовым сетям дом жительницы республики Розы Каппушевой, обратившейся к президенту РФ Владимиру Путину со своей проблемой в ходе «прямой линии». Подарок ей и другим жителям микрорайона Северный в городе Усть-Джегута преподнесли газовики к Дню республики, который отмечался 7 сентября.

пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова Газификация

В торжественной церемонии пуска газа в дома жителей микрорайона приняли участие представители органов власти региона и прибывший с рабочей поездкой в Карачаево-Черкесию вице-премьер РФ Александр Новак, а также член правления ПАО «Газпром» Владимир Марков и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

Напомним, Роза Каппушева рассказала Владимиру Путину, что стоимость газификации домов в ее микрорайоне крайне высока, поэтому жители вынуждены топить дровами, несмотря на близость газопровода. Президент поручил главе республики разобраться.

Сразу же после этого, в июле 2021 года, стартовали работы по проведению подземного газопровода протяженностью более шести километров. Были подключены первые домовладения. Остальным проживающим в данном микрорайоне также пообещали подключить их по программе социальной догазификации. Всего в Карачаево-Черкесии по этой программе будет проведен газ в 5,6 тыс. домовладений в 107 населенных пунктах.

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