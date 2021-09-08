Чита, 8 сентября, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов выразил слова соболезнования в связи с гибелью министра МЧС России Евгения Зиничева. Его слова цитирует пресс-служба правительства региона.

Пресс-служба правительства Забайкалья Глава МЧС Евгений Зеничев и губернатор Забайкалья Александр Осипов. Пострадавшее от пожаров село Усть-Ималка, 2019 год

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«Это большая трагедия для страны, потеря для всех, кто его знал, любил и уважал. С Евгением Николаевичем нас связывали хорошие, теплые отношения. Он был большим другом для меня и для Забайкальского края. Оказывал региону искреннюю всемерную поддержку в трудные для нас минуты», — отметил Осипов.

Как сообщало ИА REGNUM, глава министерства по чрезвычайным ситуациям России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года в Арктике при исполнении служебного долга.

Находясь на межведомственных учениях по защите от ЧС, он ринулся спасать Александра Мельника — известного российского кинорежиссёра, сценариста, члена Гильдии кинорежиссёров России, который поскользнулся на краю уступа и упал в воду. Но оказавшийся в воде камень не оставил шансов на жизнь.

Оператор и министр погибли.

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