Рига, 8 сентября, 2021, 14:13 — ИА Регнум. Латвийская федерация хоккея (ЛФХ) заключила двухлетний контракт с главным тренером сборной Харийсом Витолиньшем, сообщает официальный сайт организации.

(сс) Krzysztof Baran Хоккей

Отмечается, что это стало возможным после успешного выступления латышей на отборочном олимпийском турнире в августе нынешнего года. Сборная Латвии под руководством Витолиньша победила в группе и получила путевку на Зимние Игры 2022 года.

Двухлетний контракт завершится в июне 2023 года. Сотрудничество между сторонами может продолжаться и после истечения договора, говорится в сообщении ЛФХ. Определенной задачи перед Витолиньшем не ставят, но тренер сборной должен будет работать над тем, чтобы команда могла биться за место в восьмерке сильнейших.

За время тренерской карьеры Витолиньш становился чемпионом мира и Олимпийских игр как помощник главного тренера сборной России Олега Знарка, а также трехкратным обладателем Кубка Гагарина Континентальной Хоккейной лиги как старший помощник Знарка. Витолиньш проработал в КХЛ 12 сезонов, а также получал тренерский опыт в Швейцарии.