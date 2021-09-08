Москва, 8 сентября, 2021, 14:13 — ИА Регнум. Мировое сообщество должно совместными усилиями пытаться купировать опасные тенденции, связанные с реабилитацией нацизма. Об этом говорится в приветствии министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова участникам и организаторам Международного антифашистского форума.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Наращивание международных усилий по купированию этих опасных тенденций, несущих угрозы фундаментальным принципам мирного сосуществования государств, как никогда востребованы», — говорится в обращении.

Лавров добавил, что сегодня становится очевидно, что «прививка от вируса нацизма» начинает ослабевать. Министр выразил надежду, что форум, проходящий под девизом «Помним о прошлом и думаем о будущем», внесет весомый вклад в сохранение исторической правды, противодействие ксенофобии, национальной и религиозной нетерпимости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что Россия и в дальнейшем собирается противодействовать попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны и делать все для того, чтобы сохранять историческую память. Лавров отметил, что бережно хранить память о тех, кто воевал, заботиться о ветеранах, воспитывать подрастающее поколение в духе уважения к героическому прошлому нашей Родины является священным долгом жителей России.

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