Оренбург, 8 сентября, 2021, 14:11 — ИА Регнум. В Оренбургской области за сутки выявили ещё 339 носителей коронавируса. Об этом сообщает областной оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из них 14,5% являются детьми, а ещё 36,6% — люди в возрасте от 18 до 44 лет. Ещё 19,2% новых пациентов в возрасте от 45 до 59 лет, 16,5% — от 60-ти до 69-ти, 9,4% — от 70-ти до 79-ти, а 3,8% — старше 80 лет.

С начала пандемии в регионе выявили уже 69 858 заразившихся. Выздоровели 58 103 гражданина.