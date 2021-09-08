Цхинвал, 8 сентября, 2021, 14:10 — ИА Регнум. Группа депутатов парламента Южной Осетии от оппозиционных партий 8 сентября в ходе заседания вынесла на рассмотрение вотум недоверия правительству республики. Об этом сообщает агентство «Рес».

Osetiainfo.ru Здание парламента Южной Осетии

По данным журналистов, 14 депутатов поддержали вотум недоверия, 18 членов парламента проголосовали против. Вотум был отклонён. Причиной для вынесения такого вопроса стало то, что правительство не предоставило парламенту данных о расходовании средств, полученных в госбюджет из России в рамках помощи.

«Если мы не будем знать, результаты проверки, не узнаем, сколько на самом деле должны были получить зарплату люди», — сказал перед голосованием вице-спикер парламента Александр Плиев.

Сообщается, что спикер парламента Алан Тадтаев на это ответил, что документы о проверке находятся под грифом «секретно».