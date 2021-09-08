Киев, 8 сентября, 2021, 14:12 — ИА Регнум. В Полтаве суд арестовал девушку, которая ранее из арбалета ранила двух учителей местной школы, на 60 суток.

ElisaRiva Арест

Соответствующий вердикт суд вынес сегодня, 8 сентября.

«Суд избрал 19-летней полтавчанке, которая ранила двух учителей местной школы, меру пресечения — содержание под стражей на срок 60 суток. Следственные действия продолжаются», — говорится в сообщении.

Суд не поясняет, чем обусловлена такая мера пресечения.

ИА REGNUM напоминает, что 6 сентября 19-летняя жительница Полтавы ранила из арбалета двух учителей на территории полтавской школы № 11, в которой она училась в детстве. По информации местных СМИ, девушка училась в одном из университетов города на психолога, а нападение на учителей она пояснила тем, что ей во сне поступила такая команда. Расследование ведётся по статье «Покушение на умышленное убийство».