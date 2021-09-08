Чебоксары, 8 сентября, 2021, 14:10 — ИА Регнум. В Чувашии возбуждено и расследуется уголовное дело по факту государственном природном заповеднике «Присурский». Об этом сообщается на сайте Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Mchs.gov.ru Пожар в заповеднике «Присурский» в Чувашии

По данным надзорного ведомства, причиной возгорания на заповедной территории стало неосторожное обращение с огнём одного из посетителей. В результате огнём было охвачено 11,5 гектара, ущерб правоохранителями оценивается в 13 млн рублей.

На основании материалов проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 261 УК РФ («Уничтожение или повреждение лесных насаждений»).

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание на территории заповедника «Присурский» произошло 8 августа, через трое суток его локализовали, тушение лесной подстилки продолжалось до 16 августа. Тушили пожар около 40 человек, также было привлечено более десяти единиц техники.

Ранее власти заявляли, что летом 2021 года в национальном парке «Чаваш Вармане» из-за разряда молнии загорелось дерево, что привело к лесному пожару на площади 0,09 гектара.