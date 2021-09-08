Салехард, 8 сентября, 2021, 14:10 — ИА Регнум. В Салехарде дом по ул. Республики, 75А буквально трещит по швам. Причём жилое здание было сдано в эксплуатацию в 2019 году, сообщает «Ямал Медиа».

Оксана Хмурова Дом

В этом доме по иронии судьбы живут переселенцы из аварийного и ветхого жилья. На последних этажах новостройки люди живут в режиме каждодневного потопа, стены покрылись чёрной плесенью, из-за деформации стен лопаются пластиковые окна.

На чердаке дома — отсыревшие потолки, и чтобы штукатурка не падала с потолка на голову людям, над лестницей растянули рекламный баннер.

Руководитель управляющей компании Игорь Кулешов показал журналистам резервуары, которые установлены для откачки воды, стекающей с кровли, а также насос для её откачки. Это большее, что УК может сделать для жильцов злополучного дома.

«Не я делал этот дом, не я допустил эти катаклизмы. Вопрос — как дом приняли. Я не враг вам, управляющая компания, я — помощник. Я с первого дня говорю, нужно совместно действовать», — обращается к жителям новостройки руководитель УК.

Очевидно, что проблема дома в его крыше, которую некачественно сделал застройщик. Гарантия работ на пять лет не поможет, отмечают в УК, так как фирма-за «Инвестиционно-строительная компания ЯНАО» проходит процедуру банкротства.

В горадминистрации Салехарда пеняют на управляющую компанию, которая, по мнению чиновников, должна либо в судебном порядке отрабатывать вопрос некачественной кровли с застройщиком, либо устранять нарушение и выставлять регрессом счёт банкротящейся фирме.