Карпач, Польша, 8 сентября, 2021, 14:07 — ИА Регнум. 8 сентября на Экономическом форуме в польском Карпаче с совместным заявлением выступили министры иностранных дел Венгрии и Польши — Петер Сийярто и Збигнев Рау. Об этом сообщает Polskie Radio.

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Сообщается, что дипломаты призвали Европейский союз расширить состав своих членов за счет Балканских государств — Сербии, Боснии и Герцеговины, Албании, Черногории и Северной Македонии.

«Если Евросоюз не сделает этого, кто тогда заполнит этот пробел на Западных Балканах? И выживут ли там вообще европейские ценности, если туда войдут другие субъекты с совершенно другими ценностями, традициями и другими политическими целями?», — сказал Збигнев Рау во время своего выступления.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто добавил, что «Балканский полуостров могут занять другие геополитические игроки», указав на рост влияния России и Турции в регионе.