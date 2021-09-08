Москва, , 14:15 — REGNUM Администрация президента РФ не занимается темой выдачи Соединённым Штатам осуждённого в России за шпионаж Пола Уилана. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил 8 сентября журналистам.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Представителя Кремля спросили, обсуждает ли российское руководство передачу Уилана США по принципу взаимности. Песков ответил, что ему пока нечего сказать об этом.

«Мы как администрация президента этой темой не занимаемся никак», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года Пола Уилана задержали в Москве за шпионаж. У него есть гражданства США, Великобритании, Канады и Ирландии. По приговору Мосгорсуда иностранец находится в одной из мордовских колоний. На 27 сентября в Верховном суде Мордовии назначено рассмотрение вопроса о передаче заключённого американской стороне.

Читайте также: Верховный суд Мордовии 27 сентября рассмотрит вопрос о выдаче Уилана в США