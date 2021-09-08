Берлин, 8 сентября, 2021, 14:08 — ИА Регнум. Румынский автопроизводитель Dacia представил на автомобильной выставке IAA в Мюнхене (Германия) обновлённый кроссовер Duster 2022 модельного года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Dacia Dacia Duster

Автопроизводитель разнообразил отделку салона более качественными материалами. Кроме того, модернизированная модель получила эргономичные подголовники, более вместительный бокс под подлокотником между передними креслами, восьмидюймовый тачскрин мультимедиа с поддержкой приложений Apple CarPlay и Android Auto.

Под капотом автомобиля стоит 1,3-литровый турбомотор производительностью 150 л. с., который теперь сочетается с «роботом» и системой полного привода. Кроме того, модель также оснащается дизельным мотором и еще двумя бензиновыми агрегатами. Все они идут в паре только с механической трансмиссией.

На авторынке Европы модель появится в сентябре 2021 года.

Ранее компания Dacia представила новую версию обновлённого кроссовера Duster под названием Extreme Limited Edition.

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