Прикамье получило ещё 24 540 комплектов ковид-вакцины
Пермь, 8 сентября, 2021, 14:03 — ИА Регнум. Пермский край получил ещё 24 540 комплектов вакцины от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
Mos.ru
Вакцина «Спутник V»
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В ближайшее время её распределят по медучреждениям. Вакцинироваться можно в 56 медицинских организациях региона, отмечают чиновники.
В минздраве Прикамья напоминают, что на иммунизацию определённой вакциной записаться нельзя. В целом же запись на вакцинацию ведётся на период до 30 дней.