Вашингтон, 8 сентября, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Около половины граждан США обеспокоены наращиванием КНДР ядерной мощи. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.

Плакат КНДР

Согласно результатам исследования, проведённого совместно с Центром изучения национального мнения (NORC) при Чикагском университете с 12 по 16 августа среди 1729 человек, 47% американцев обеспокоены ситуацией с ядерным оружием КНДР.

Среди республиканцев показатель составил 52%, среди демократов — 47%.

Кроме того, 75% американцев также обеспокоены распространением ложной информации, 67% — кибератаками, 65% — экстремистскими группами в США, 65% — распространением инфекционных заболеваний, 57% — растущим влиянием Китая, 53% — проблемой изменения климата, 50% — экстремистскими группами за пределами США, 48% — иранской ядерной программой.