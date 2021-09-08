Москва, 8 сентября, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Российская Федерация продолжает внимательно наблюдать за развитием событий в Афганистане, где был объявлен состав нового правительства. Об этом 8 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Мы будем внимательно наблюдать за тем, как будет развиваться обстановка», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

При этом он добавил, что переговоров между Россией и новым правительством Афганистана, кроме контактов по линии посольства РФ в этой стране, пока не планируется.

«Контакты через наше посольство осуществляются в Кабуле. Те контакты, которые необходимы для обеспечения безопасности наших дипломатов, по другим техническим вопросам. Каких-то иных переговоров пока не планируется», — сказал Песков.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что в настоящее время Россия еще пока не принимала никаких решений о признании радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По его словам, в Москве пытаются понять, насколько обещания и заявления радикального движения будут совпадать с его последующими действиями.