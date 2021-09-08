Новосибирск, 8 сентября, 2021, 14:06 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Новосибирской области начало подготовительную работу по направлению мобильных прививочных бригад на избирательные участки в период проведения голосования 17, 18, 19 сентября. Планируется, что они будут работать там, где имеется такая техническая возможность — в медицинских кабинетах образовательных организаций, сообщила на совещании сегодня, 8 сентября, заместитель министра здравоохранения региона Лада Шалыгина.

США U. S. Army Вакцинация от коронавируса

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По словам замминистра, на сегодняшний день в Новосибирской области имеется вся необходимая медицинская инфраструктура для усиления темпов вакцинации, в наличии достаточный запас вакцин от коронавируса и они продолжают поступать.

Первый заместитель губернатора Юрий Петухов дал поручение главам районов совместно с руководителями медицинских учреждений определить школы, где будут развернуты мобильные пункты вакцинации на избирательных участках и донести для граждан информации о них.

Сейчас в Новосибирской области развернуто 95 пунктов вакцинопрофилактики во всех взрослых поликлиниках, 23 мобильных пункта на территории Новосибирска и десять мобильных пунктов в области, организовано 97 мобильных прививочных бригад.